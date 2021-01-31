Ексгравця збірної України в Москві сприйняли за маніяка

У Калиниченка стався конфлікт з дружиною просто на вулиці

Колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко згадав випадок, що стався з ним у Москві, коли він грав за місцевий "Спартак". Просто на вулиці футболіст посварився зі своєю дружиною, а потім наздоганяв її, щоб помиритися. А поліцейські, які проїжджали повз нього, прийняли його за маніяка.

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"Дружина-то встигла в під'їзд заскочити, а мене прямо перед дверима два міліціонери злапали. Колоритна парочка. Один півтора центнера ваги, інший – кілограмів сорок. Почали руки викручувати. Я волаю:" Чого причепилися? Дайте з дружиною розібратися". – "Звідки ми знаємо, що це твоя дружина? Покажи документи". -"Вдома лежать. Піднімемося, покажу", – згадував Калиниченко в інтерв'ю Sport24.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

Вдома Калиниченко показав документи, однак на поліцейських це не подіяло, і вони вирішили відвезти його до відділку. Дружина умовляла відпустити чоловіка, але правоохоронці образилися на футболіста за те, що він їх обматюкав.

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Після приїзду до відділку гравець зустрів чергового. Той його впізнав і іронічно поцікавився у недолугих колег: "Ви кого привезли?" Потім він почав жартувати:"Ну що, Романцеву будемо телефонувати?", маючи на увазі тодішнього тренера "Спартака" Олега Романцева. Зрештою футболіста відпустили і навіть привезли додому.

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