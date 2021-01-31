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Экс-игрока сборной Украины в Москве приняли за маньяка

31 января, 16:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

У Калиниченко случился конфликт с женой прямо на улице

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко вспомнил случай, случившийся с ним в Москве, когда он играл за местный "Спартак". Прямо на улице футболист поссорился со своей женой, а затем догонял ее, чтобы помириться. А проезжавшие мимо полицейские приняли его за маньяка.

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"Жена-то успела в подъезд заскочить, а меня прямо перед дверью два милиционера сцапали. Колоритная парочка. Один полтора центнера веса, другой – килограммов сорок. Начали руки выкручивать. Я ору: "Чего привязались? Дайте с женой разобраться". – "Откуда мы знаем, что это твоя жена? Покажи документы". – "Дома лежат. Поднимемся, покажу", – вспоминал Калиниченко в интервью Sport24.

Максим Калиниченко

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

Дома Калиниченко показал документы, однако на полицейских это не подействовало, и они решили отвезти его в участок. Супруга уговаривала отпустить мужа, но правоохранители обиделись на футболиста за то, что он их обматерил.

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По приезде в отделение игрок встретил дежурного. Тот его узнал и иронично поинтересовался у непутевых коллег: "Вы кого привезли?" Затем он начал шутить "Ну что, Романцеву будем звонить?", имея ввиду тогдашнего тренера "Спартака" Олега Романцева. В итоге футболиста отпустили и даже привезли домой.

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маньяк Спартак Москва Максим Калиниченко

Источник: Сегодня|Спорт

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