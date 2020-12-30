"Мне за это прилетит. Но борщ – украинское блюдо": наш футболист в Москве снова макнул Россию

Бывший футболист сборной Украины и московского "Спартака" Максим Калиниченко, проживающий многие годы в столице РФ, назвал борщ украинским блюдом, а не российским.

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"Конечно, для меня борщ – украинское блюдо. Как и сало. Украина ассоциируется с этими блюдами. И я как украинец не могу отдать первенство по борщу кому-то другому. В России же первое блюдо – это щи, и уже потом все остальное. Уверен, что в Twitter мне прилетит за это высказывание и даже пришлют кучу ссылок на первое упоминание борща в России. Ведь человеческая сущность настолько многогранна, что ты думаешь, что видел уже все в жизни, но снизу начинают стучать", – приводит слова Калиниченко "Р-Спорт"