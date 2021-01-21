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Футболист-дебошир из "Спартака" перебирается в итальянский клуб

21 января, 19:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Россиянин Александр Кокорин будет выступать за "Фиорентину"

Видно, совсем неважны дела у итальянской "Фиорентины", раз она прибегла к помощи футболиста с очень плохой репутацией. Сегодня клуб из Флоренции договорился о переходе из московского "Спартака" российского форварда Александра Кокорина. Трансфер оценивают в 3,5-4 миллиона евро. Ранее футболист-уголовник похвастался маской от коронавируса за 30 тысяч.

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Об уходе своего игрока сообщил официальный сайт "Спартака".

29-летний Кокорин ранее выступал за московское "Динамо", "Анжи", "Зенит" и "Сочи". В четверг он покинул расположение "Спартака" и вскоре отправится в Италию. Через несколько дней он должен пройти медосмотр, после чего и подпишут контракт.

Накануне украинский футболист выбрал Россию: экс-партнер Милевского перешел в "Оренбург".

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Напомним, в 2018 году Кокорин "прославился" тем, что со своим другом, игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым, избил главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака. В тот же день у компании произошел конфликт с водителем телеведущей. За преступление Кокорин и Мамаев отсидели год в тюрьме.

"Фиорентина" в чемпионате Италии занимает 14-е место среди 20 команд, набрав 18 очков в 18 матчах.

Смотрите, как сборная Сербии разгромила Россию в Лиге наций:

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