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Футболіст-дебошир з "Спартака" перебирається до італійського клубу

21 січня, 19:29

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Росіянин Олександр Кокорін виступатиме за "Фіорентину"

Видно, зовсім кепські справи в італійської "Фіорентини", раз вона вдалася до допомоги футболіста з дуже сумнівною репутацією. Сьогодні клуб із Флоренції домовився про перехід з московського "Спартака" російського форварда Олександра Кокоріна. Трансфер оцінюють в 3,5-4 мільйона євро. Раніше футболіст-кримінальник похвалився маскою від коронавірусу за 30 тисяч.

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Про відхід свого гравця повідомив офіційний сайт "Спартака".

29-річний Кокорін раніше виступав за московське "Динамо", "Анжи", "Зеніт" і "Сочі". У четвер він покинув розташування "Спартака" і незабаром відправиться до Італії. За кілька днів він має пройти медогляд, після чого і підпишуть контракт.

Напередодні український футболіст вибрав Росію: експартнер Мілевського перейшов в "Оренбург".

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Нагадаємо, 2018 року Кокорін "прославився" тим, що зі своїм другом, гравцем "Краснодара" Павлом Мамаєвим, побив голову департаменту автомобільної промисловості і залізничного машинобудування Мінпромторгу Росії Дениса Пака. Того ж дня у компанії стався конфлікт з водієм телеведучої. За злочин Кокорін і Мамаєв відсиділи рік у в'язниці.

"Фіорентина" в чемпіонаті Італії посідає 14-те місце серед 20 команд, набравши 18 очок у 18 матчах.

Дивіться, як збірна Сербії розгромила Росію в Лізі націй:

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