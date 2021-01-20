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Украинский футболист выбрал Россию: экс-партнер Милевского перешел в "Оренбург"

20 января, 21:27

Елена Павлова Елена Павлова

Последние годы Александр Нойок играл в чемпионате Беларуси

Украинский полузащитник Александр Нойок подписал контракт с российским "Оренбургом". О своем переходе он сообщил в Instagram. "Оренбург" играет во втором по силе дивизионе России и близок к выходу в Премьер-лигу. Напомним, что в 2020 году в чемпионате Беларуси Нойок получил серьезную травму и вынужден был сделать операцию.

"Рад быть частью "Оренбурга". Спасибо за новый вызов, вперед к самым высоким целям", – подписал фото Нойок.

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Напомним, что в последние годы Нойок выступал в чемпионате Беларуси. Украинец присоединился к брестскому "Динамо" летом 2018 года. За это время он провел 74 поединка, в которых забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Вместе с "Динамо" он становился чемпионом Беларуси и дважды обладателем Суперкубка страны.

Милевский и Нойок

Милевский и Нойок / Фото: Прессбол

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Летом партнер Милевского пафосно попрощался с коронавирусом. "Адье с кисточкой", – написал в Instagram полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок после выхода из больницы, куда он попал с диагнозом COVID-19.

Кстати, не так давно из брестского "Динамо" ушел и нападающий Артем Милевский. Только Милевский вернулся в Украину и будет выступать в Премьер-лиге за "Минай".

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter

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