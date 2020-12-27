Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались

Тактические занятия от Шевченко, тогда еще игрока, закончились крупным поражением на ЧМ-2006 от Испании

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко рассекретил доселе неизвестный широким массам тренерский провал Андрея Шевченко – нынешнего коуча "сине-желтых". Это было еще во время игровой карьеры Шевы, когда он, тем не менее, решил потренировать. Это обернулось поражением от Испании 0:4 в стартовой игре "сине-желтых" на ЧМ-2006 в Германии.

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"Шева хотел перед Испанией удивить тактически. Шева уже прямо проводил тактические тренировки перед Испанией. Они договорились с Блохиным. Говорил, что очень важно сыграть против Испании тактически. Мы начали ходить, перемещаться. Перемещались-перемещались, доперемещались на 0:4. Блохин был очень недоволен этим фактом", – рассказал Максим Калиниченко.

"Я потом понял, что имел в виду Шева, в четвертьфинальном матче с Италией. Вот это четкое, выверенное расстояние между линиями, между игроками, когда они передвигаются и даже не потеют. Как компьютерный футбол", – цитирует Максима Калиниченко, проживающего в Москве, канал Футбольный хейт.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Максим Калиниченко / Фото: Twitter

Напомним, после поражения от Испании 0:4 на ЧМ-2006 тогдашний главный тренер сборной Украины Олег Блохин повздорил с главой (на тот момент) ФФУ Григорием Суркисом и уже "паковал чемоданы". На вопрос, как все устаканилось, Блохин отвечает: "Через стакан". В итоге сборная тогда добилась высшего в своей истории достижения – 1/4 финала мундиаля.

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Между тем Андрей Шевченко взял у Испании своеобразный реванш, когда 16 лет спустя, уже в 2020-м, сборная Украины под его руководством обыграла пиренейцев в Киеве в рамках Лиги наций 1:0.

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