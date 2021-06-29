Дубль Мессі приносить Аргентині перемогу над Болівією і перше місце в групі Кубка Америки

У Південній Америці завершився попередній етап турніру, тепер вісім команд будуть боротися за трофей по системі в плей-офф

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На Кубку Америці в Бразилії зіграли всі матчі групової стадії. Минулої ночі відбулося два останні поєдинки в квінтеті А: збірна Аргентини розправилися з аутсайдерами з Болівії (4:1), а Уругвай вирвав перемогу у Парагваю (1:0).

Днями Мессі розбудили і привітали посеред ночі.

Капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі ще в першому таймі один раз забив з пенальті, другий – з гри. Ще по голу до свого активу записали Алехандро Гомес і зоряний форвард Інтера Лаутаро Мартінес. Кум Лео і одноклубник по Барсі, Кун Агуеро, провів на полі 64 хвилини. Дивіться огляд зустрічі:

У дуелі Уругваю і Парагваю переможним виявився пенальті у виконанні Едінсон Кавані на 21-й хвилині.

Отже, команди в групі А розташувалися в наступному порядку.

У когорті В першими стали бразильці, хоча без Неймара не зуміли обіграти Еквадор.

Чвертьфінальні пари склалися так: Перу – Парагвай, Бразилія – Чилі, Уругвай – Колумбія, Аргентина – Еквадор. Пройдуть матчі 3 та 4 липня.

Нещодавно Мессі обіграв Суареса і Кавані: огляд матчу Аргентина – Уругвай.

Дивіться серію пенальті в матчі Франція – Швейцарія на Євро-2020: