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Швейцарія 3
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
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Швеція --
Україна --
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Швейцарія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дубль Мессі приносить Аргентині перемогу над Болівією і перше місце в групі Кубка Америки

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
29 червня, 08:41
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У Південній Америці завершився попередній етап турніру, тепер вісім команд будуть боротися за трофей по системі в плей-офф
/ Фото: Reuters

На Кубку Америці в Бразилії зіграли всі матчі групової стадії. Минулої ночі відбулося два останні поєдинки в квінтеті А: збірна Аргентини розправилися з аутсайдерами з Болівії (4:1), а Уругвай вирвав перемогу у Парагваю (1:0).

Днями Мессі розбудили і привітали посеред ночі.

Капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі ще в першому таймі один раз забив з пенальті, другий – з гри. Ще по голу до свого активу записали Алехандро Гомес і зоряний форвард Інтера Лаутаро Мартінес. Кум Лео і одноклубник по Барсі, Кун Агуеро, провів на полі 64 хвилини. Дивіться огляд зустрічі:

У дуелі Уругваю і Парагваю переможним виявився пенальті у виконанні Едінсон Кавані на 21-й хвилині.

Отже, команди в групі А розташувалися в наступному порядку.

У когорті В першими стали бразильці, хоча без Неймара не зуміли обіграти Еквадор.

Чвертьфінальні пари склалися так: Перу – Парагвай, Бразилія – Чилі, Уругвай – Колумбія, Аргентина – Еквадор. Пройдуть матчі 3 та 4 липня.

Нещодавно Мессі обіграв Суареса і Кавані: огляд матчу Аргентина – Уругвай.

Дивіться серію пенальті в матчі Франція – Швейцарія на Євро-2020:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Понеділок, 28 червня
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Відео Про матч
Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
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Субота, 3 липня
19:00
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