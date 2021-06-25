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Відгомін отруєння: Мессі розбудили посеред ночі (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
25 червня, 09:38
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Партнери по збірній Аргентини оригінально привітали свого лідера з днем народження, піднявши його з ліжка і подарувавши галон води з відсиланням до ЧС-1990
Подарунки Мессі на 34-річчя
Подарунки Мессі на 34-річчя / Фото: Twitter

Напередодні Ліонелю Мессі виповнилося 34. Партнери по збірній Аргентини, яка виступає зараз в Бразилії на Кубку Америки, посеред ночі розбудили футболіста Барселони, щоб привітати його з "новим роком".

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Анхель Ді Марія, Ніколас Отаменді й інші гравці аргентинської команди зайшли в кімнату до Мессі, змусивши того схопитися з ліжка, і заспівали йому іспанською "Happy Birthday!"

При цьому Ліонелю вручили тортик і кілька пакетів з подарунками. Серед них виявилися бейсболка, флакон парфумів, пляшка вина і... галон води.

Останній презент, мабуть, є відсиланням до інциденту 1990 року, коли Аргентина обіграла Бразилію в 1/8 чемпіонату світу (1:0), при цьому деяким бразильським футболістам, включаючи Бранко, стало зле під час поєдинку, оскільки вони випили, як вважається, отруєної води з ємностей, які їм ніби ненароком під час гри підсунули хитрі аргентинці.

Слухняно загасивши на торті свічку і посміявшись з приводу подарунків, Мессі ліг спати на дальньому ліжку. Ближнє ж окупував його кум і новоспечений одноклубник по Барселоні Серхіо Агуеро.

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Відзначимо, що незабаром одноклубником Мессі може стати і Роналду.

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1
Англія
3
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7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
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І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
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3
4
Польща
3
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1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
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