Відгомін отруєння: Мессі розбудили посеред ночі (відео)

Партнери по збірній Аргентини оригінально привітали свого лідера з днем народження, піднявши його з ліжка і подарувавши галон води з відсиланням до ЧС-1990

Подарунки Мессі на 34-річчя / Фото: Twitter

Напередодні Ліонелю Мессі виповнилося 34. Партнери по збірній Аргентини, яка виступає зараз в Бразилії на Кубку Америки, посеред ночі розбудили футболіста Барселони, щоб привітати його з "новим роком".

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Анхель Ді Марія, Ніколас Отаменді й інші гравці аргентинської команди зайшли в кімнату до Мессі, змусивши того схопитися з ліжка, і заспівали йому іспанською "Happy Birthday!"

При цьому Ліонелю вручили тортик і кілька пакетів з подарунками. Серед них виявилися бейсболка, флакон парфумів, пляшка вина і... галон води.

Останній презент, мабуть, є відсиланням до інциденту 1990 року, коли Аргентина обіграла Бразилію в 1/8 чемпіонату світу (1:0), при цьому деяким бразильським футболістам, включаючи Бранко, стало зле під час поєдинку, оскільки вони випили, як вважається, отруєної води з ємностей, які їм ніби ненароком під час гри підсунули хитрі аргентинці.

Слухняно загасивши на торті свічку і посміявшись з приводу подарунків, Мессі ліг спати на дальньому ліжку. Ближнє ж окупував його кум і новоспечений одноклубник по Барселоні Серхіо Агуеро.

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Відзначимо, що незабаром одноклубником Мессі може стати і Роналду.