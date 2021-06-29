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Дубль Месси приносит Аргентине победу над Боливией и первое место в группе Кубка Америки

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
29 июня, 08:42
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В Южной Америке завершился предварительный этап турнира, теперь восемь команд будут бороться за трофей по системе в плей-офф
Два гола Месси помогли Аргентине победить Боливию
Два гола Месси помогли Аргентине победить Боливию / Фото: Reuters

На Кубке Америке в Бразилии сыграли все матчи групповой стадии. Минувшей ночью состоялось два последних поединка в квинтете А: сборная Аргентины расправились с аутсайдерами из Боливии (4:1), а Уругвай вырвал победу у Парагвая (1:0).

На днях Месси разбудили и поздравили посреди ночи.

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси еще в первом тайме один раз забил с пенальти, второй – с игры. Еще по голу в свой актив записали Алехандро Гомес и звездный форвард Интера Лаутаро Мартинес. Кум Лео и одноклубник по Барсе, Кун Агуэро, провел на поле 64 минуты. Смотрите обзор встречи:

Таким образом, команды в группе А расположились в следующем порядке.

В дуэли Уругвая и Парагвая победным оказался пенальти в исполнении Эдинсона Кавани на 21-й минуте.

В группе В первыми стали бразильцы, хотя и не сумели обыграть Эквадор.

Четвертьфинальные пары сложились так: Перу – Парагвай, Бразилия – Чили, Уругвай – Колумбия, Аргентина – Эквадор.

Недавно Месси обыграл Суареса и Кавани: обзор матча Аргентина – Уругвай.

Смотрите серию пенальти в матче Франция – Швейцария на Евро-2020:

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Г
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Италия
3
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9
2
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3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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