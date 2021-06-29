Дубль Месси приносит Аргентине победу над Боливией и первое место в группе Кубка Америки

В Южной Америке завершился предварительный этап турнира, теперь восемь команд будут бороться за трофей по системе в плей-офф

Два гола Месси помогли Аргентине победить Боливию / Фото: Reuters

На Кубке Америке в Бразилии сыграли все матчи групповой стадии. Минувшей ночью состоялось два последних поединка в квинтете А: сборная Аргентины расправились с аутсайдерами из Боливии (4:1), а Уругвай вырвал победу у Парагвая (1:0).

На днях Месси разбудили и поздравили посреди ночи.

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси еще в первом тайме один раз забил с пенальти, второй – с игры. Еще по голу в свой актив записали Алехандро Гомес и звездный форвард Интера Лаутаро Мартинес. Кум Лео и одноклубник по Барсе, Кун Агуэро, провел на поле 64 минуты. Смотрите обзор встречи:

Таким образом, команды в группе А расположились в следующем порядке.

В дуэли Уругвая и Парагвая победным оказался пенальти в исполнении Эдинсона Кавани на 21-й минуте.

В группе В первыми стали бразильцы, хотя и не сумели обыграть Эквадор.

Четвертьфинальные пары сложились так: Перу – Парагвай, Бразилия – Чили, Уругвай – Колумбия, Аргентина – Эквадор.

Недавно Месси обыграл Суареса и Кавани: обзор матча Аргентина – Уругвай.

Смотрите серию пенальти в матче Франция – Швейцария на Евро-2020: