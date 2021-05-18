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Дорогущий Гаррі Кейн хоче піти з Тоттенгема – на нього повісили неймовірний цінник

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 травня, 08:32
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Нападаючий лондонської команди і збірної Англії в 27 років вирішив покинути "Шпор", але залишитися в Прем'єр-лізі. Щоб його купити доведеться викласти чимало
/ Фото: Reuters

Один з найдорожчих футболістів планети, англійський форвард Гаррі Кейн, захотів в літнє міжсезоння змінити клуб. Про це 27-річний уродженець Лондона повідомив керівництву Тоттенгема. Там довго не думали і виставили за забивного хлопця божевільну ціну.

Напередодні англійський футболіст отримав український паспорт і мріє про збірну.

Інформацію про бажання Кейна опублікувало англійське видання The Telegraph.

Причому, Гаррі не хоче залишати чемпіонат Англії. Активний інтерес до нього проявляють Челсі, Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед. Але навіть грандів може відлякати ціна, яку боси Тоттенхема встановили за форварда – 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 175 млн євро)! Власне, "Шпори" хотіли б продати Кейна в закордонний клуб, щоб не створювати собі додаткову конкуренцію в АПЛ.

Що цікаво, футболіст висловив бажання знайти новий клуб вже до Євро-2020: мовляв, його здібності й так усім добре відомі, а в матчі за збірну можна отримати травму і вибути з ладу надовго.

В тренді

У нинішньому сезоні Кейн забив 22 м'ячі і зробив 13 гольових передач. Більше нього очок за системою "гол + пас" в ТОП-5 чемпіонатів Європи набрали лише Роберт Левандовські (40 + 7) і Ліонель Мессі (30 + 9). Сайт Transfermarkt оцінює гравця в 120 мільйонів євро.

Тим часом, колишній футболіст київського Динамо відмовив російському клубу.

Дивіться, як Гаррі забивав за збірну Англії у відборі на ЧС-2022:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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