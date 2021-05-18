Дорогущий Гарри Кейн хочет уйти из Тоттенхэма – на него повесили невероятный ценник

Нападающий лондонской команды и сборной Англии в 27 лет решил покинуть "Шпор", но остаться в Премьер-лиге. Желающим его купить придется раскошелиться

Гарри Кейн пока в форме Тоттенхэма / Фото: Reuters

Один из самых дорогих футболистов планеты, английский форвард Гарри Кейн, захотел в летнее межсезонье сменить клуб. Об этом 27-летний уроженец Лондона сообщил руководству Тоттенхэма. Там долго не думали и выставили за забивного парня сумасшедшую цену.

Накануне английский футболист получил украинский паспорт и мечтает о сборной.

Информацию о желании Кейна опубликовало английское издание The Telegraph.

Причем, Гарри не хочет покидать чемпионат Англии. Активный интерес к нему проявляют Челси, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Но даже грандов может отпугнуть цена, которую боссы Тоттенхэма установили за форварда – 150 миллионов фунтов стерлингов (около 175 млн евро)! Собственно, "Шпоры" хотели бы продать Кейна в зарубежный клуб, чтобы не создавать себе дополнительную конкуренцию в АПЛ.

Что интересно, футболист выразил желание найти новый клуб уже до Евро-2020: мол, его способности и так всем хорошо известны, а в матче за сборную можно получить травму и выбыть из строя надолго.

В нынешнем сезоне Кейн забил 22 мяча и сделал 13 голевых передач. Больше него очков по системе "гол + пас" в ТОП-5 чемпионатов Европы набрали лишь Роберт Левандовски (40+7) и Лионель Месси (30+9). Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.

Тем временем, бывший футболист киевского Динамо отказал российскому клубу.

Смотрите, как Гарри забивал за сборную Англии в отборе на ЧМ-2022: