"Доннарумма, ти – гі*нюк": ультрас Мілана продовжують цькування найкращого гравця Євро-2020

Сьогодні, 6 жовтня, на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані відбудеться перший півфінальний матч збірних Італії та Іспанії. Але не всі футболісти "Скуадри Адзурри" можуть спокійно готуватися до поєдинку.

Міланські ультрас ніяк не можуть пробачити Джанлуїджі Доннаруммі перехід з Мілана в ПСЖ. На одному з мостів в Мілані вони розмістили банер проти свого колишнього кумира .

Milan ultras making their views clear about Gianluigi Donnarumma using this banner outside the Italy national team & # 39; s hotel: "Donnarumma, you & # 39; ll never be welcome in Milan again." (via @MilanNewsit ) pic.twitter.com/9XZGNopXjz