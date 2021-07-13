Чому Доннарумма не святкував перемогу Італії: дивовижне зізнання героя Євро

Обличчя італійського воротаря зовсім не випромінювало радості в той час, як партнери по збірній Італії застрибували на нього від щастя – голкіпер усе пояснив

Італія чемпіон Європи, а Доннарумма не святкує / Фото: Reuters

Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма пояснив, чому не святкував перемогу після останнього відбитого пенальті в фінальному матчі Євро-2020 зі збірною Англії.

"Я не святкував, бо не розумів, що ми виграли", – наводить слова Доннарумма Twitter GuillaumeMP

Нагадаємо, в серії пенальті Доннарумма відбив удари Джейдона Санчо і Букайо Сака, а ще один англієць Маркус Рашфорд пробив у штангу.

Саме Доннарумму визнали найкращим гравцем Євро-2020.

Цікаво, що 22-річний воротар на чемпіонаті Європи провів на полі 719 хвилин – найбільше серед учасників турніру. На груповому етапі він не пропустив жодного м'яча, а потім дозволяв забивати в свої ворота по одному м'ячу в кожному матчі плей-оф. При цьому на шляху до фіналу Джанлуїджі парирував пенальті в переможній "лотереї" з іспанцями.

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Наразі Доннарумма – офіційно безробітний. Його контракт з Міланом вичерпався, а італійський гранд чомусь не знайшов можливості утримати воротаря. Очікується, що найближчими днями Джанлуїджі укладе угоду з французьким ПСЖ.