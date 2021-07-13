Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Спорт Life Лайфхакер Техно

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Чому Доннарумма не святкував перемогу Італії: дивовижне зізнання героя Євро

Олег Люлька Олег Люлька
13 липня, 10:11
Копіювати лінк
Обличчя італійського воротаря зовсім не випромінювало радості в той час, як партнери по збірній Італії застрибували на нього від щастя – голкіпер усе пояснив
Італія чемпіон Європи, а Доннарумма не святкує
Італія чемпіон Європи, а Доннарумма не святкує / Фото: Reuters

Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма пояснив, чому не святкував перемогу після останнього відбитого пенальті в фінальному матчі Євро-2020 зі збірною Англії.

"Я не святкував, бо не розумів, що ми виграли", – наводить слова Доннарумма Twitter GuillaumeMP

Нагадаємо, в серії пенальті Доннарумма відбив удари Джейдона Санчо і Букайо Сака, а ще один англієць Маркус Рашфорд пробив у штангу.

Саме Доннарумму визнали найкращим гравцем Євро-2020.

Цікаво, що 22-річний воротар на чемпіонаті Європи провів на полі 719 хвилин – найбільше серед учасників турніру. На груповому етапі він не пропустив жодного м'яча, а потім дозволяв забивати в свої ворота по одному м'ячу в кожному матчі плей-оф. При цьому на шляху до фіналу Джанлуїджі парирував пенальті в переможній "лотереї" з іспанцями.

Читайте також: Як Італія виграла серію пенальті на Євро двічі? Відповідь має зірка Барселони

Наразі Доннарумма – офіційно безробітний. Його контракт з Міланом вичерпався, а італійський гранд чомусь не знайшов можливості утримати воротаря. Очікується, що найближчими днями Джанлуїджі укладе угоду з французьким ПСЖ.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної України
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти