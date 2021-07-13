Чому Доннарумма не святкував перемогу Італії: дивовижне зізнання героя Євро

Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма пояснив, чому не святкував перемогу після останнього відбитого пенальті в фінальному матчі Євро-2020 зі збірною Англії.
"Я не святкував, бо не розумів, що ми виграли", – наводить слова Доннарумма Twitter GuillaumeMP
Нагадаємо, в серії пенальті Доннарумма відбив удари Джейдона Санчо і Букайо Сака, а ще один англієць Маркус Рашфорд пробив у штангу.
Саме Доннарумму визнали найкращим гравцем Євро-2020.
Цікаво, що 22-річний воротар на чемпіонаті Європи провів на полі 719 хвилин – найбільше серед учасників турніру. На груповому етапі він не пропустив жодного м'яча, а потім дозволяв забивати в свої ворота по одному м'ячу в кожному матчі плей-оф. При цьому на шляху до фіналу Джанлуїджі парирував пенальті в переможній "лотереї" з іспанцями.
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Наразі Доннарумма – офіційно безробітний. Його контракт з Міланом вичерпався, а італійський гранд чомусь не знайшов можливості утримати воротаря. Очікується, що найближчими днями Джанлуїджі укладе угоду з французьким ПСЖ.