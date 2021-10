"Доннарумма, ты – го*нюк": ультрас Милана продолжают травлю лучшего игрока Евро-2020

Сегодня, 6 октября, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоится первый полуфинальный матч сборных Италии и Испании. Но не все футболисты "Скуадры Адзурры" могут спокойно готовится к поединку.

Миланские ультрас никак не могут простить Джанлуиджи Доннарумме переход из Милана в ПСЖ. На одном из мостов в Милане они разместили баннер против своего бывшего кумира.

Milan ultras making their views clear about Gianluigi Donnarumma using this banner outside the Italy national team's hotel: "Donnarumma, you'll never be welcome in Milan again." (via @MilanNewsit) pic.twitter.com/9XZGNopXjz