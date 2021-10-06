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"Доннарумма, ты – го*нюк": ультрас Милана продолжают травлю лучшего игрока Евро-2020

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
6 октября, 10:41
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Накануне полуфинального матча Лиги наций между сборными Италии и Испании фанаты Миланы вывесили оскорбительный баннер против Джанлуиджи Доннаруммы
Фанаты Миланы продолжают травлю Доннаруммы
Фанаты Миланы продолжают травлю Доннаруммы / Фото: Reuters, Twitter

Сегодня, 6 октября, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоится первый полуфинальный матч сборных Италии и Испании. Но не все футболисты "Скуадры Адзурры" могут спокойно готовится к поединку.

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Миланские ультрас никак не могут простить Джанлуиджи Доннарумме переход из Милана в ПСЖ. На одном из мостов в Милане они разместили баннер против своего бывшего кумира.

"Доннарумма, тебя больше не ждут в Милане. Ты – го*нюк", – написали фанаты "россонери".

Это не первый случай травли болельщиков Милана вратаря итальянской сборной. Ранее фанаты "дьяволов" повесили два оскорбительных баннера возле тренировочной базы Милана.

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/ Фото: corrieredellosport.it

Напомним, что в летнее межсезонье звездный голкипер пополнил состав французского Пари Сен-Жермена на правах свободного агента. Доннарумма подписал пятилетний контракт и связан с клубом до 30 июня 2026 года.

Джанлуиджи Доннарумма стал игроком ПСЖ
Джанлуиджи Доннарумма стал игроком ПСЖ / Фото: PSG

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Кроме того, Джанлуиджи на Евро-2020 был основным голкипером команды и одним из творцов триумфа команды Роберто Манчини. По итогам турнира УЕФА признал 22-летнего вратаря лучшим игроком Евро-2020.

Италия чемпион Европы, а Доннарумма не ликует
Италия чемпион Европы, а Доннарумма не ликует / Фото: Reuters

Добавим, что полуфинальный матч Лиги наций Италия – Испания начнется в 21:45. Трансляцию поединка можно посмотреть на канале Футбол 1.

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20
5
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10
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10
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10
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13
9
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12
10
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11
11
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9
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11
12
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