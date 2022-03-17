Для Росії спорт – інструмент політики. Ребров підтримав міжнародний бан окупантів

Головний тренер еміратського Аль-Айну Сергій Ребров упевнений, що російські спортсмени мають відповідати за військові злочини своєї держави

Сергій Ребров підтримав санкції проти російського футболу / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Україна протистоїть військовій агресії російських фашистів уже 22-й день. Злочинці з Росії продовжують вбивати мирних громадян та руйнувати житлові квартали.

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Міжнародні спортивні організації відреагували на кричущі порушення всіх норм і законів і відправили в заслужений бан весь російський спорт.

Але в цей час ставиться "стара платівка", що "спорт поза політикою", спортсмени не винні, і усунення від турнірів надто суворе покарання для них.

Футболісти збірної Росії не виступили проти війни / Фото: AFP

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Український тренер Сергій Ребров вважає неприйнятними такі заяви. Відсторонення від міжнародних змагань – це справедливе покарання для спортсменів із країни-агресора.

Росіяни обурюються, що їх не пускають на міжнародну арену, але водночас гравці збірної Росії з футболу не засудили президента за його дії і назвали війною, щоб хоч якось пом'якшити санкції УЄФА та ФІФА.

"Я вас прошу, там ніхто ніколи не виступить. Особливо спортсмени. Можливо, раніше – можливо – і можна було сказати, що спорт – поза політикою, але тільки не зараз. Росіяни завжди відрізнялися чимось особливим. То футболісти одягнуть майки з підтримкою війни, то хтось вийде на п'єдестал із новоявленою свастикою, то ці численні допінгові скандали.

Сергій Ребров – про війну в Україні / Фото: Getty Images

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У моєму уявленні головна мета спорту – перемога у чесній боротьбі. Але Росія – вона ж інша. Там потрібні медалі на Олімпіаді, щоби показати: "З нами сила, з нами Бог". Тому я і не вважаю, що спорт – поза політикою. Для них це навпаки, інструмент, щоб показати, які вони великі. Нехай тепер міряються м'язами всередині своєї неосяжної і нерозумної держави.

Російські футболісти не критикуватимуть Путіна / Фото: REUTERS

Мої батьки, мої друзі сидять удома і не знають, коли до них щось прилетить, а вони кажуть, що спорт – поза політикою? Вони мають боротися за батьківщину, яка запускає ракети на землю? Вони отримують зарплату, платять податки, які йдуть на озброєння проти нас, та хочуть виступати з Україною в одному турнірі? Ні вже, будьте ласкаві", – сказав Ребров в інтерв'ю Команда 1.

Нагадаємо, днями CAS підтвердив дискваліфікацію російських клубів із єврокубків, тоді як питання щодо збірної залишається відкритим. Спочатку ФІФА заявила, що команда Валерія Карпіна зіграє у стиках під назвою "Російський футбольний союз", проте пізніше викинула команду з турніру.