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Для Росії спорт – інструмент політики. Ребров підтримав міжнародний бан окупантів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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17 березня, 10:13
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Головний тренер еміратського Аль-Айну Сергій Ребров упевнений, що російські спортсмени мають відповідати за військові злочини своєї держави
Сергій Ребров підтримав санкції проти російського футболу
Сергій Ребров підтримав санкції проти російського футболу / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Україна протистоїть військовій агресії російських фашистів уже 22-й день. Злочинці з Росії продовжують вбивати мирних громадян та руйнувати житлові квартали.

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Міжнародні спортивні організації відреагували на кричущі порушення всіх норм і законів і відправили в заслужений бан весь російський спорт.

Але в цей час ставиться "стара платівка", що "спорт поза політикою", спортсмени не винні, і усунення від турнірів надто суворе покарання для них.

Футболісти збірної Росії не виступили проти війни
Футболісти збірної Росії не виступили проти війни / Фото: AFP

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Український тренер Сергій Ребров вважає неприйнятними такі заяви. Відсторонення від міжнародних змагань – це справедливе покарання для спортсменів із країни-агресора.

Росіяни обурюються, що їх не пускають на міжнародну арену, але водночас гравці збірної Росії з футболу не засудили президента за його дії і назвали війною, щоб хоч якось пом'якшити санкції УЄФА та ФІФА.

"Я вас прошу, там ніхто ніколи не виступить. Особливо спортсмени. Можливо, раніше – можливо – і можна було сказати, що спорт – поза політикою, але тільки не зараз. Росіяни завжди відрізнялися чимось особливим. То футболісти одягнуть майки з підтримкою війни, то хтось вийде на п'єдестал із новоявленою свастикою, то ці численні допінгові скандали.

Сергій Ребров – про війну в Україні
Сергій Ребров – про війну в Україні / Фото: Getty Images

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У моєму уявленні головна мета спорту – перемога у чесній боротьбі. Але Росія – вона ж інша. Там потрібні медалі на Олімпіаді, щоби показати: "З нами сила, з нами Бог". Тому я і не вважаю, що спорт – поза політикою. Для них це навпаки, інструмент, щоб показати, які вони великі. Нехай тепер міряються м'язами всередині своєї неосяжної і нерозумної держави.

Російські футболісти не критикуватимуть Путіна
Російські футболісти не критикуватимуть Путіна / Фото: REUTERS

Мої батьки, мої друзі сидять удома і не знають, коли до них щось прилетить, а вони кажуть, що спорт – поза політикою? Вони мають боротися за батьківщину, яка запускає ракети на землю? Вони отримують зарплату, платять податки, які йдуть на озброєння проти нас, та хочуть виступати з Україною в одному турнірі? Ні вже, будьте ласкаві", – сказав Ребров в інтерв'ю Команда 1.

Нагадаємо, днями CAS підтвердив дискваліфікацію російських клубів із єврокубків, тоді як питання щодо збірної залишається відкритим. Спочатку ФІФА заявила, що команда Валерія Карпіна зіграє у стиках під назвою "Російський футбольний союз", проте пізніше викинула команду з турніру.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Сергій Стаховский
Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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