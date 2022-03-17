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Для России спорт – инструмент политики. Ребров поддержал международный бан оккупантов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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17 марта, 10:13
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Главный тренер эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров уверен, что российские спортсмены должны отвечать за военные преступления своего государства
Сергей Ребров поддержал санкции против российского футбола
Сергей Ребров поддержал санкции против российского футбола / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Украина противостоит военной агрессии российских фашистов уже 22-й день. Преступники из россии продолжают убивать мирных граждан и разрушать жилые кварталы.

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Международные спортивные организации отреагировали на вопиющие нарушения всех норм и законов, и отправили в заслуженный бан весь российский спорт.

Но в это время ставится "старая пластинка", что "спорт вне политики", спортсмены не виноваты, и отстранение от турниров слишком суровое наказание для них.

Футболисты сборной России не выступили против войны
Футболисты сборной России не выступили против войны / Фото: AFP

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Украинский тренер Сергей Ребров считает неприемлемыми подобные заявления. Отстранение от международных соревнований – это справедливое наказание для спортсменов из страны-агрессора.

Россияне возмущаются, что их не пускают на международную арену, но в то же время игроки сборной России по футболу не осудила президента за его действия и войну назвала войной, чтобы хоть как-то смягчить санкции УЕФА и ФИФА.

"Я вас прошу, там никто никогда не выступит. Особенно спортсмены. Может быть, раньше – может быть – и можно было сказать, что спорт – вне политики, но только не сейчас. Россияне всегда отличались чем-то особенным. То футболисты наденут майки с поддержкой войны, то кто-то выйдет на пьедестал с новоявленной свастикой, то эти многочисленные допинговые скандалы.

Сергей Ребров – о войне в Украине
Сергей Ребров – о войне в Украине / Фото: Getty Images

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В моем представлении главная цель спорта – победа в честной борьбе. Но Россия – она же другая. Там нужны медали на Олимпиаде, чтобы показать: "С нами сила, с нами Бог". Поэтому я и не считаю, что спорт – вне политики. Для них – это напротив, инструмент, чтобы показать, какие они великие. Пусть теперь меряются мускулами внутри своей необъятной и неразумной державы.

Российские футболисты не будут критиковать Путина
Российские футболисты не будут критиковать Путина / Фото: REUTERS

Мои родители, мои друзья сидят дома и не знают, когда к ним что-то прилетит, а они говорят, что спорт – вне политики? Они должны сражаться за родину, которая запускает ракеты на нашу землю? Они получают зарплату, платят налоги, которые идут на вооружение против нас, и хотят выступать с Украиной в одном турнире? Нет уж, извольте", – сказал Ребров в интервью Команда 1.

Напомним, на днях CAS подтвердил дисквалификацию российских клубов из еврокубков, тогда как вопрос по сборной остается открытым. Сначала ФИФА заявила, что команда Валерия Карпина сыграет в стыках под названием "Российский футбольный союз", однако позже вышвырнула команду из турнира.

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КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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