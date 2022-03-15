Мозг заработал, но не у всех: российский футболист отказался ехать в сборную

Скандальный форвард Артем Дзюба проигнорировал вызов в национальную команду из-за войны в Украине

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Сборная России по футболу, которую УЕФА и ФИФА отстранили от международных соревнований, все равно проводит тренировочный сбор. Главный тренер страны-агрессора Валерий Карпин огласил список из 27 игроков, которые должны приехать в состав команды. Там не нашлось места форварду Зенита Артему Дзюбе.

Артем Дзюба забил пенальти сборной Дании / Фото: Reuters

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Как оказалось, нападающий самостоятельно отказался ехать в сборную из-за войны в Украине, где у него живет много родственников. Об этом сообщил официальный сайт РФС ссылаясь на слова главного тренера Валерия Карпина:

Валерий Карпин / Фото: РИА Новости

"В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече ранее, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией в Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями в Зените."

Возможно, на решение Артема Дзюбы повлияло недавнее обращение к российским футболистам капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко, который призвал игроков из страны-агрессора не молчать о войне в Украине.