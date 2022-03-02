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Ярмоленко россиянам: Сидите как обосранные. Где ваши яйца?

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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2 марта, 10:58
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Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к футболистам из страны-агрессора, которые молчат о вторжении войск РФ в нашу страну
Ярмоленко и Дзюба
Ярмоленко и Дзюба / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский футболист Андрей Ярмоленко призвал игроков сборной РФ раскрыть глаза своей аудитории на зверства и смерти, которые принесло полномасштабное вторжение агрессора в нашу страну.

"Буду говорить на русском, чтобы все, кому адресовано это послание, понимали меня. Я – Андрей Ярмоленко, игрок сборной Украины. Родился в Питере. Но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100 процентов".

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

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"У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как обосранные и ничего не говорите? У нас в стране убивают людей, наших жен, матерей, детей. Но вы ничего не говорите, не комментируете".

"Скажите, пожалуйста, что вам будет, если вы все вместе просто объединитесь и покажете людям, что происходит действительно в нашей стране? Многих из вас я знаю, со многими я знаком. И вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно".

Путин пошел полномасштабной войной против Украины
Путин пошел полномасштабной войной против Украины

"Вы имеете влияние на людей. Покажите это, я вас прошу, пожалуйста. Знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни. Всем спасибо за внимание. Слава Украине!" – сказал в Instagram Андрей Ярмоленко.

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Футболисты сборной России – в ауте
Футболисты сборной России – в ауте / Фото: Reuters

Осенью 2020-го в Сети появилось видео, как капитан сборной агрессоров Артем Дзюба мастурбирует на камеру.

Артем Дзюба
Артем Дзюба / Фото: REUTERS

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Пока футболисты РФ молчат, ФИФА и УЕФА исключили агрессора из чемпионата мира и еврокубков.

Россию и Беларусь выгнали из мирового спорта
Россию и Беларусь выгнали из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

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