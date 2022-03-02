Ярмоленко россиянам: Сидите как обосранные. Где ваши яйца?

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к футболистам из страны-агрессора, которые молчат о вторжении войск РФ в нашу страну

Ярмоленко и Дзюба / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский футболист Андрей Ярмоленко призвал игроков сборной РФ раскрыть глаза своей аудитории на зверства и смерти, которые принесло полномасштабное вторжение агрессора в нашу страну.

"Буду говорить на русском, чтобы все, кому адресовано это послание, понимали меня. Я – Андрей Ярмоленко, игрок сборной Украины. Родился в Питере. Но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100 процентов".

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

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"У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как обосранные и ничего не говорите? У нас в стране убивают людей, наших жен, матерей, детей. Но вы ничего не говорите, не комментируете".

"Скажите, пожалуйста, что вам будет, если вы все вместе просто объединитесь и покажете людям, что происходит действительно в нашей стране? Многих из вас я знаю, со многими я знаком. И вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно".

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"Вы имеете влияние на людей. Покажите это, я вас прошу, пожалуйста. Знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни. Всем спасибо за внимание. Слава Украине!" – сказал в Instagram Андрей Ярмоленко.

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Футболисты сборной России – в ауте / Фото: Reuters

Осенью 2020-го в Сети появилось видео, как капитан сборной агрессоров Артем Дзюба мастурбирует на камеру.

Артем Дзюба / Фото: REUTERS

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Пока футболисты РФ молчат, ФИФА и УЕФА исключили агрессора из чемпионата мира и еврокубков.