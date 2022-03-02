Ярмоленко росіянам: Сидите як обісрані. Де ваші яйця?

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до футболістів з країни-агресора, які мовчать про вторгнення військ РФ до нашої країни

Ярмоленко і Дзюба / Фото: Колаж: Сьогодні

Український футболіст Андрій Ярмоленко закликав гравців збірної РФ розкрити очі свїй аудиторії на звірства та смерті, які принесло повномасштабне вторгнення агресора до нашої країни.

"Говоритиму російською, щоб усі, кому адресоване це послання, розуміли мене. Я – Андрій Ярмоленко, гравець збірної України. Народився у Пітері. Але виріс в Україні та вважаю себе українцем на всі 100 відсотків".

Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

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"У мене є запитання до гравців збірної Росії з футболу. Хлопці, чому ви сидите як обісрані й нічого не кажете? У нас в країні вбивають людей, наших дружин, матерів, дітей. Але ви нічого не кажете, не коментуєте".

"Скажіть, будь ласка, що вам буде, якщо ви всі разом просто об'єднаєтеся і покажете людям, що відбувається насправді в нашій країні? Багатьох з вас я знаю, з багатьма я знайомий. І ви всі мені говорили, що так не повинно бути, що ваш президент чинить неправильно".

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"Ви маєте вплив на людей. Покажіть це, я вас прошу, будь ласка. Знаю, що деякі з вас люблять показувати свої яйця на камеру, але тепер настав час показати яйця у реальному житті. Всім дякую за увагу. Слава Україні!" – сказав у Instagram Андрій Ярмоленко.

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Футболісти збірної Росії – в ауті / Фото: Reuters

Восени 2020-го у Мережі з'явилося відео, як капітан збірної агресорів Артем Дзюба мастурбує на камеру.

Артем Дзюба / Фото: REUTERS

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Поки футболісти РФ мовчать, ФІФА та УЄФА виключили агресора з чемпіонату світу та єврокубків.