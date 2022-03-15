Мозок запрацював, але не в усіх: російський футболіст відмовився їхати до збірної

Збірна Росії з футболу, яку УЄФА та ФІФА відсторонили від міжнародних змагань, все одно проводить тренувальні збори. Головний тренер країни-агресора Валерій Карпін оголосив список із 27 гравців, які мають приїхати до складу команди. Там не знайшлося місця форварду Зеніта Артему Дзюбі.
Як виявилося, нападник самостійно відмовився їхати до збірної через війну в Україні, де у нього живе багато родичів Про це повідомив офіційний сайт РФС з посиланням на слова головного тренера Валерія Карпіна:
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"У неділю ми поспілкувалися з Артемом по телефону, він запевнив, що, як і говорив на зустрічі раніше, дуже хоче грати за збірну. Але зараз, у зв'язку з непростою ситуацією в Україні, де в нього проживає багато родичів, вибачився і попросив не викликати його за сімейними обставинами. Ми домовилися, що залишаємося з ним на зв'язку і спостерігатимемо за його виступами в Зеніті."
Можливо, на рішення Артема Дзюби вплинуло нещодавнє звернення до російських футболістів капітана збірної України Андрія Ярмоленка, який закликав гравців із країни-агресора не мовчати про війну в Україні.