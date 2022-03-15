Мозок запрацював, але не в усіх: російський футболіст відмовився їхати до збірної

Скандальний форвард Артем Дзюба проігнорував виклик до національної команди через війну в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна Росії з футболу, яку УЄФА та ФІФА відсторонили від міжнародних змагань, все одно проводить тренувальні збори. Головний тренер країни-агресора Валерій Карпін оголосив список із 27 гравців, які мають приїхати до складу команди. Там не знайшлося місця форварду Зеніта Артему Дзюбі.

Артем Дзюба забив пенальті збірній Данії / Фото: Reuters

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Як виявилося, нападник самостійно відмовився їхати до збірної через війну в Україні, де у нього живе багато родичів Про це повідомив офіційний сайт РФС з посиланням на слова головного тренера Валерія Карпіна:

Валерій Карпін / Фото: РІА Новини

"У неділю ми поспілкувалися з Артемом по телефону, він запевнив, що, як і говорив на зустрічі раніше, дуже хоче грати за збірну. Але зараз, у зв'язку з непростою ситуацією в Україні, де в нього проживає багато родичів, вибачився і попросив не викликати його за сімейними обставинами. Ми домовилися, що залишаємося з ним на зв'язку і спостерігатимемо за його виступами в Зеніті."

Можливо, на рішення Артема Дзюби вплинуло нещодавнє звернення до російських футболістів капітана збірної України Андрія Ярмоленка, який закликав гравців із країни-агресора не мовчати про війну в Україні.