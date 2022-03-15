Россию могут вернуть в отбор к ЧМ-2022? Спортивный суд вынес вердикт по рашистам

CAS подтвердил дисквалификацию российских клубов из еврокубков, тогда как вопрос по сборной остается открытым

Амбиции Путина ставят крест на российском футболе

Война против Украины дорого обходится жителям России. Местные олигархи и обычные люди попали под массовые санкции, спорт также не стал исключением.

В конце февраля ФИФА и УЕФА исключили местные команды из своих турниров. Российские клубы исключены из еврокубков, а сборная не сыграет в стыковых матчах к ЧМ-2022.

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Правда, рашисты не намерены мириться с такой ситуацией и даже подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По их мнению, война в Украине не должна отображаться на спортивных выступлениях команд.

Впрочем, оказалось, что CAS иного мнения. Издание The Athletic сообщает, что суд оставил в силе запрет российским клубам на участие в турнирах УЕФА.

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Таким образом, Спартак точно уже не сыграет с Лейпцигом в 1/8 финала Лиги Европы. Правда, вопрос со сборной остается открытым.

Его CAS рассмотрит позже. Сначала ФИФА заявила, что команда Валерия Карпина сыграет в стыках под названием "Российский футбольный союз", однако позже окончательно вышвырнула команду из турнира.