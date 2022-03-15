Росію можуть повернути у відбір до ЧС-2022? Спортивний суд виніс вердикт щодо рашистів

CAS підтвердив дискваліфікацію російських клубів з єврокубків, тоді як питання щодо збірної залишається відкритим

Амбіції Путіна ставлять хрест на російському футболі

Війна проти України дорого коштує жителям Росії. Місцеві олігархи та звичайні люди потрапили під масові санкції, спорт також не став винятком.

Наприкінці лютого ФІФА та УЄФА виключили місцеві команди зі своїх турнірів. Російські клуби виключені із єврокубків, а збірна не зіграє у стикових матчах до ЧС-2022.

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Щоправда, рашисти не мають наміру миритися з такою ситуацією і навіть подали апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS). На їхню думку, війна в Україні не має позначатись на спортивних виступах команд.

Втім, виявилося, що CAS іншої думки. Видання The Athletic повідомляє, що суд залишив чинною заборону російським клубам на участь у турнірах УЄФА.

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Таким чином, Спартак точно вже не зіграє з Лейпцигом в 1/8 фіналу Ліги Європи. Щоправда, питання зі збірною залишається відкритим.

Його CAS розгляне пізніше. Спочатку ФІФА заявила, що команда Валерія Карпіна зіграє в стиках під назвою "Російський футбольний союз", проте пізніше остаточно викинула команду з турніру.