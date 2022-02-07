Динамо обіграло "шахтарів" у Туреччині

Команда Мірчі Луческу з мінімальним рахунком обіграла чорногорський Рудар на другому тренувальному зборі в Туреччині

Гол Вітіньйо приніс перемогу киянам / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У понеділок, 7 лютого, динамівці провели контрольний поєдинок проти дворазового чемпіона Чорногорії команди Рудар. До речі, назва "Рудар" у перекладі з чорногорської означає "шахтарі".

Щоправда, на відміну від українського Шахтаря, чорногорці зараз не вистачають зірок із неба. На зимову перерву Рудар пішов на сьоме місце чемпіонату Чорногорії, маючи відрив від зони вильоту в п'ять балів.

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Проте матч не видався легкою прогулянкою для підопічних Луческу. Лише за шість хвилин до кінця зустрічі переможний гол у ворота чорногорців забив Вітіньйо. До речі, це третій гол бразильця на зборах у Туреччині.

Динамівці зуміли зберегти ворота в недоторканності та довели матч до переможного кінця.

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Контрольний матч

Динамо – Рудар – 1:0

Динамо (перший тайм): Бущан, Кендзьора, Бурда, Сирота, Дубінчак, Бражко, Гармаш, Антюх, Вербич, де Пена, Кулач.

Динамо (другий тайм): Бойко, Тимчик, Забарний, Боль, Караваєв, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Циганков, Вітіньйо, Ванат (Бесєдін, 75).

Динамо продовжує свою безпрограшну серію на зимових зборах. Нагадаємо, кияни зіграли вже вісім спарингів, у 6 з яких святкували перемогу. Ще два матчі закінчилися внічию 1:1.

Контрольні матчі Динамо на зимових зборах: