Динамо обыграло "шахтеров" в Турции

Команда Мирчи Луческу с минимальным счетом обыграла черногорский Рудар на втором тренировочном сборе в Турции

Гол Витиньо принес победу киевлянам / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В понедельник, 7 февраля, динамовцы провели контрольный поединок против двукратного чемпиона Черногории команды Рудар. Кстати, название "Рудар" в переводе с черногорского означает "шахтеры".

Правда, в отличии от украинского Шахтера, черногорцы сейчас не хватают звезд с небес. На зимний перерыв Рудар ушел на седьмом месте чемпионата Черногории, имея отрыв от зоны вылета в пять баллов.

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Однако матч не выдался легкой прогулкой для подопечных Луческу. Лишь за шесть минут до конца встречи победный гол в ворота черногорцев забил Витиньо. Кстати, это третий гол бразильца на сборах в Турции.

Динамовцы сумели сохранить ворота в неприкосновенности и довели матч до победного конца.

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Контрольный матч

Динамо – Рудар – 1:0

Динамо (первый тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Гармаш, Антюх, Вербич, де Пена, Кулач.

Динамо (второй тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо, Ванат (Беседин, 75).

Динамо продолжает свою беспроигрышную серию на зимних сборах. Напомним, киевляне сыграли уже восемь спаррингов, в шести из которых праздновали победу. Еще два матча закончились вничью 1:1.

Контрольные матчи Динамо на зимних сборах: