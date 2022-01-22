Динамо разгромило Расинг с голом после операции на сердце (видео)

На тренировочном сборе в Испании киевское Динамо провело второй контрольный поединок, разгромив люксембургский клуб Расинг Юнион – 4:0

4:0 - любимый счет Динамо на сборах / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воротах команды из Люксембурга расписались Кулач, Вербич, Цыганков и полузащитник из молодежки Динамо Бражко, сделавший себе подарок к 20-летию, которое отметит 23 января.

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Динамо – Расинг Унион (Люксембург) – 4:0

Голы: Кулач, 23, Вербич, 35, Цыганков, 37, Бражко, 64

Отметим у Динамо гол в исполнении лучшего бомбардира предыдущего чемпионата Украины Владислава Кулача – после операции на сердце, которую он перенес в прошлом году, не многие ждали от него забивного возобновления карьеры.

Владислав Кулач / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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ВИДЕО ГОЛОВ ДИНАМО

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Напомним, в первом спарринге на сборе в Испании Динамо обыграло местный клуб четвертого дивизиона Атлетико Пульпиленьо с тем же счетом 4:0.