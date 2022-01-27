Динамо – Буде-Глимт: онлайн-трансляция матча (видео)

Сегодня киевское Динамо проведет четвертый спарринг на сборах в Испании. Соперником команды Мирчи Луческу станет норвежский Буде-Глимт. Следите за матчем на нашем сайте

Киевское Динамо сыграет с обидчиком луганской Зари в Лиге конференций / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Поединок начнется в 12:00 по киевскому времени. Трансляция матча в прямом эфире будет доступна в плеере ниже.

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Динамо еще не проигрывало на сборах в Испании. Команда Мирчи Луческу добыла три победы с общим счетом 11:1:

Лучшим бомбардиром команды на сборах является Виктор Цыганков – он уже успел забить три мяча, по два гола на свой счет записали Владислав Кулач и Виталий Буяльский.

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Представление соперника

Соперником киевского Динамо в заключительном контрольном матче на сборе в Испании станет чемпион Норвегии – Буде-Глимт.

В сезоне-2021 Буде-Глимт второй раз подряд стал чемпионом Норвегии, набрав 63 очка в 30 матчах.

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Лучшим бомбардиром Буде-Глимта стал Эрик Ботхейм, который в 30 сыгранных матчах забил 15 мячей.

В еврокубках клуб из Буде начинал выступление в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, где уступил польской Легии (2:3 дома и 0:2 на выезде). Продолжив свой еврокубковый путь в Лиге конференций, Буде-Глимт успешно преодолел три квалификационных раунда и вышел в групповой турнир, где в компании итальянской Ромы, луганской Зари и болгарского ЦСКА занял второе место и вслед за римлянами вышел в плей-офф.

Заря vs Буде-Глимт / Фото: Reuters

Котировки букмекеров

Букмекеры оценили шансы команд в спарринге. По их мнению, фаворитом является Динамо. Коэффициент на триумф "бело-синих" составляет 1.66, тогда как на норвежцев – 4.50. Ничья же оценивается в 4.10. Таким образом, вероятность исходов следующая: