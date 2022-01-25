Динамо вырвало победу над Реалом: видео голов

Сегодня киевляне встречались с Реал Мурсия из четвертого дивизиона Испании. Мы проводили онлайн матча Динамо – Реал Мурсия.
Поединок начался с неожиданного мяча в исполнении испанцев. Динамо понадобилось 10 минут, чтобы сравнять счет.
А вот выйти вперед получилось только в концовке второго тайма. Но сразу же после этого динамовцы забили еще раз и сняли все вопросы о победителе.
Далее по теме
Динамо – Реал Мурсия – 3:1
Голы: Кулач (19), Шапаренко (84), Буяльский (87) – Мека (8)
Ранее Динамо уж провело два спарринга на сборах в Испании и одержало победы с одинаковым счетом 4:0:
Следующий спарринг на сборах в Испании Динамо проведет 27 января против Буде-Глимта, бывшего соперника Зари по Лиге конференций. В текущем евросезоне скромный клуб из Норвегии разгромил Жозе Моуринью со счетом 6:1.