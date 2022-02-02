Бенефіс динамівського бразильця: кияни здобули вольову перемогу у Туреччині

Київське Динамо розібралося з бронзовим призером чемпіонату Сербії з рахунком 3:2

Вітіньйо заробив гол + пас у матчі з командою Чукарічки / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Біло-сині" продовжують підготовку до весняної частини чемпіонату України. У другому матчі на турецькому зборі чемпіонам України протистояв бронзовий призер сербської Суперліги команда Чукарічки.

Серби виявилися "міцним горішком" для команди Луческу. Вже на 17-й хвилині поєдинку динамівці "горіли" 0:2.

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Але програвати, хай і у товариському матчі, кияни не збиралися. У середині другого тайму арбітр призначив пенальті у ворота сербів. Одинадцятиметровий взявся виконувати Микола Шапаренко.

Голкіпер Чукарічек парирував удар Миколи з 11-метрової позначки, однак після добивання Шапаренка м'яч все ж таки перетнув лінію воріт.

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А за дві хвилини Динамо зрівняло рахунок у матчі. Вітіньйо з лівого краю штрафної подав до центру, звідки Віталій Буяльський у дотик переправив м'яч у ворота – 2:2.

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За сім хвилин до кінця зустрічі Вітіньйо вивів свою команду вперед. Бразилець прийняв м'яч біля штрафного майданчика після закидання Сидорчука з центру поля, розібрався з Роганом і відправив сферу під дальню штангу.

Товариський матч.

Динамо Київ – Чукарічки – 3:2

Голи: Шапаренко (70), Буяльський (72), Вітіньйо (84) – Раконьяк (16), Чоловіч (17)

Динамо Київ (1-й тайм): Бойко, Тимчик, Бурда, Сирота, Дубінчак, Бражко, Шепелєв, де Пена, Антюх, Гармаш, Кулач

Динамо Київ (2-й тайм): Бущан, Кендзьора, Забарний, Боль, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вітіньйо, Циганков, Ванат (Беседін, 83)

Чукарічки: Петрович, Стеванович, Дрежгич, Шапіч, Роганович, Ковач, Міяйлович, Чолович, Лукич, Савич, Раконьяк

Ця перемога стала п'ятою для "Динамо" на зимових зборах. Нагадаємо, в Іспанії підопічні Луческу без проблем обіграли Атлетіко Пульпіленьйо (4:0), Расінг Уніон (4:0) та Реал Мурсія (3:1). А в Туреччині кияни розгромили Лудогорець (4:1). Ще один поєдинок динамівці зіграли внічию із норвезьким Буде-Глімтом (1:1).