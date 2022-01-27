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Динамо – Буде-Глімт: онлайн-трансляція матчу (відео)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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27 січня, 11:09
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Сьогодні київське Динамо проведе четвертий спаринг на зборах в Іспанії. Суперником команди Мірчі Луческу стане норвезький Буд-Глімт. Стежте за матчем на нашому сайті
Київське Динамо зіграє з кривдником луганської Зорі у Лізі конференцій
Київське Динамо зіграє з кривдником луганської Зорі у Лізі конференцій / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поєдинок розпочнеться о 12:00 за київським часом. Трансляція матчу у прямому ефірі буде доступна у плеєрі нижче.

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Динамо ще не програвало на зборах в Іспанії. Команда Мірчі Луческу здобула три перемоги із загальним рахунком 11:1:

Найкращим бомбардиром команди на зборах є Віктор Циганков – він уже встиг забити три м'ячі, по два голи на свій рахунок записали Владислав Кулач та Віталій Буяльський.

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Подання суперника

Суперником київського Динамо у заключному контрольному матчі на зборі в Іспанії стане чемпіон Норвегії – Буде-Глімт.

У сезоні-2021 Буде-Глімт вдруге поспіль став чемпіоном Норвегії, набравши 63 очки у 30 матчах.

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Найкращим бомбардиром Буде-Глімта став Ерік Ботхейм, який у 30 зіграних матчах забив 15 м'ячів

У єврокубках клуб із Буде розпочинав виступ у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, де поступився польській Легії (2:3 вдома та 0:2 на виїзді). Продовживши свій єврокубковий шлях у Лізі конференцій, Буде-Глімт успішно подолав три кваліфікаційні раунди та вийшов у груповий турнір, де в компанії італійської Роми, луганської Зорі та болгарського ЦСКА посів друге місце і слідом за римлянами вийшов у плей-оф.

Зоря vs Буде-Глімт
Зоря vs Буде-Глімт / Фото: Reuters

Котирування букмекерів

Букмекери оцінили шанси команд у спарингу. На їхню думку, фаворитом є "Динамо". Коефіцієнт на тріумф "біло-синіх" становить 1.66, тоді як на норвежців – 4.50. Нічия ж оцінюється в 4.10. Таким чином, ймовірність результатів наступна:

  • перемога Динамо – 56%
  • нічия – 23%
  • перемога Буде-Глімт – 21%

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