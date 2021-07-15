Динамо без забивного новачка розгромило клуб з Франції

Кияни виграли другий поспіль матч на зборах в Швейцарії. На цей раз під каток команди Мірчі Луческу потрапив французький Евіан. Героєм зустрічі став Богдан Ледньов

Богдан Ледньов забив два голи Евіану / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо розгромило французький Евіан в контрольному поєдинку на тренувальному зборі в Швейцарії. Вчора кияни обіграли Сьон завдяки голам Шкурина і Жерсона Родрігеса.

Сьогодні новачок Динамо відзначитися не зміг і навіть не брав участі в матчі. Ймовірно, тренерський штаб надав йому відпочинок після двох матчів поспіль.

Але і без нього було кому забивати. Героєм поєдинку став Богдан Ледньов, який оформив дубль. Цікаво, що свій перший гол в матчі він забив уже на другій хвилині зустрічі. Ще один м'яч забив Владислав Ванат. Підсумковий результат – 3:0 на користь Динамо.

Запис матчу Динамо – Евіан:

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Свій наступний матч Динамо проведе 17 липня. Суперником підопічних Мірчі Луческу стане французька Ніцца.

Раніше кияни потрапили в скандал. Динамо рекламувало абонементи зображенням російських уболівальників. Помилку дизайнерів помітили ультрас киян, після чого рекламу в соцмережах поміняли.