Динамо без забивного новачка розгромило клуб з Франції

Київське Динамо розгромило французький Евіан в контрольному поєдинку на тренувальному зборі в Швейцарії. Вчора кияни обіграли Сьон завдяки голам Шкурина і Жерсона Родрігеса.
Сьогодні новачок Динамо відзначитися не зміг і навіть не брав участі в матчі. Ймовірно, тренерський штаб надав йому відпочинок після двох матчів поспіль.
Але і без нього було кому забивати. Героєм поєдинку став Богдан Ледньов, який оформив дубль. Цікаво, що свій перший гол в матчі він забив уже на другій хвилині зустрічі. Ще один м'яч забив Владислав Ванат. Підсумковий результат – 3:0 на користь Динамо.
Запис матчу Динамо – Евіан:
Свій наступний матч Динамо проведе 17 липня. Суперником підопічних Мірчі Луческу стане французька Ніцца.
Раніше кияни потрапили в скандал. Динамо рекламувало абонементи зображенням російських уболівальників. Помилку дизайнерів помітили ультрас киян, після чого рекламу в соцмережах поміняли.