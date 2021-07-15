Динамо без забивного новичка разгромило клуб из Франции

Киевляне выиграли второй подряд матч на сборах в Швейцари. На этот раз под каток команды Мирчи Луческу попал французский Эвиан. Героем встречи стал Богдан Леднев

Богдан Леднев забил два гола Эвиану / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо разгромило французский Эвиан в контрольном поединке на тренировочном сборе в Швейцарии. Вчера киевляне обыграли Сьон благодаря голам Шкурина и Жерсона Родригеса.

Сегодня новичок Динамо отличиться не сумел и даже не принимал участия в матче. Вероятно, тренерский штаб предоставил ему отдых после двух матчей подряд.

Но и без него было кому забивать. Героем поединка стал Богдан Леднев, оформивший дубль. Интересно, что свой первый гол в матче он забил уже на второй минуте встречи. Еще один мяч забил Владислав Ванат. Итоговый результат – 3:0 в пользу Динамо.

Запись матча Динамо – Эвиан:

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Свой следующий матч Динамо проведет 17 июля. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет французская Ницца.

Ранее киевляне угодили в скандал. Динамо рекламировало абонементы изображением российских болельщиков. Ошибку дизайнеров заметили ультрас киевлян, после чего рекламу в соцсетях поменяли.