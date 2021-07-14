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Динамо рекламувало абонементи зображенням російських вболівальників

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 липня, 22:47
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Динамо рекламувало абонементи зображенням з фанатами московського Динамо. Помилку дизайнерів помітили ультрас киян, після чого рекламу в соцмережах замінили
Динамо потрапив у скандал з рекламою абонементів
Динамо потрапив у скандал з рекламою абонементів / Фото: Facebook

Київське Динамо вляпалося в скандал з рекламою абонементів на новий сезон. Для просування товару в соцмережах маркетологи вибрали фото уболівальників... московського Динамо.

Ляп дизайнерів помітили ультрас киян і звернули на це увагу керівництва клубу. "Фанати московського Динамо "прикрасили" презентацію абонементів київського Динамо на сезон 2021/2022. Маємо до керівництва клубу лише одне питання, дизайнера звільнять чи ви остаточно втратили відчуття реальності?", – обурилися фанати в Facebook.

Незабаром колаж для соцмереж був змінений і звідти пропали російські уболівальники, а замість них з'явився силует НСК "Олімпійського".

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Відзначимо, що останнім часом у Динамо складні відносини зі своїми вболівальниками. Ультрас досі не можуть прийняти прихід в клуб Мірчі Луческу і нагадують про свою позицію під час кожного матчу. А румун у відповідь заявив, що не вважає їх уболівальниками.

Ось так ультрас лаяли Луческу. Відео 18+ (увага, нецензурна лексика)

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