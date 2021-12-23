Тримайтеся від нього подалі. Балотеллі ледь не зніс голову одноклубнику

Скандальний нападник турецького Адана Демірспор Маріо Балотеллі продовжує дивувати світ своїми дурними витівками

Балотеллі нагадує про себе нестандартними витівками / Фото: Getty Images

Наразі епатажний італієць виступає у середняку турецького чемпіонату. У матчі 18-го туру клуб Балотеллі обіграв Галатасарай з рахунком 2:0, а героєм матчу став 21-річний вінгер Акгюк, який зробив дубль.

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Під час святкування одного з м'ячів Балотеллі не вигадав нічого оригінальнішого, ніж вдарити свого одноклубника ногою по голові.

Молодий вінгер був явно не в захваті від такої вдячності старшого на 10 років партнера по команді.

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Нагадаємо, що у подібній манері Златан Ібрагімович виявив знаки уваги Антоніо Кассано, коли той давав інтерв'ю журналісту.

Раніше ми розповідали, як Маріо Балотеллі вирішив підпалити волосся своїм партнерам по команді і ганявся за одноклубниками із запальничкою та лаком.

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