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Держитесь от него подальше. Балотелли чуть не снес голову одноклубнику

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 декабря, 12:22
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Скандальный нападающий турецкого Адана Демирспор Марио Балотелли продолжает удивлять мир своими глупыми выходками
Балотелли напоминает о себе нестандартными выходками
Балотелли напоминает о себе нестандартными выходками / Фото: Getty Images

Сейчас эпатажный итальянец выступает в середняке турецкого чемпионата. В матче 18-го тура клуб Балотелли обыграл Галатасарай со счетом 2:0, а героем матча стал 21-летний вингер Акгюк, сделавший дубль.

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Во время празднования одного из мячей Балотелли не придумал ничего оригинальнее, как ударить своего одноклубника ногой по голове.

Молодой вингер был явно не в восторге, от такой признательности старшего на 10 лет партнера по команде.

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Напомним, что в похожей манере Златан Ибрагимович проявил знаки внимания Антонио Кассано, когда тот давал интервью журналисту.

Ранее мы рассказывали, как Марио Балотелли решил поджечь волосы своим партнерам по команде и бегал за одноклубниками с зажигалкой и лаком.

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Марио Балотелли неоднократно попадал в скандальные ситуации
Марио Балотелли неоднократно попадал в скандальные ситуации / Фото: Getty Images

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