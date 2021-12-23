Держитесь от него подальше. Балотелли чуть не снес голову одноклубнику

Сейчас эпатажный итальянец выступает в середняке турецкого чемпионата. В матче 18-го тура клуб Балотелли обыграл Галатасарай со счетом 2:0, а героем матча стал 21-летний вингер Акгюк, сделавший дубль.
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Во время празднования одного из мячей Балотелли не придумал ничего оригинальнее, как ударить своего одноклубника ногой по голове.
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Mario Balotelli, Yunus Akgün'ü tebrik ediyor! #Seviyoruzte#ADSvGSpic.twitter.com/LMDIqhX5KP— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 21, 2021
Молодой вингер был явно не в восторге, от такой признательности старшего на 10 лет партнера по команде.
Напомним, что в похожей манере Златан Ибрагимович проявил знаки внимания Антонио Кассано, когда тот давал интервью журналисту.
Ранее мы рассказывали, как Марио Балотелли решил поджечь волосы своим партнерам по команде и бегал за одноклубниками с зажигалкой и лаком.