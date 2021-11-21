Впервые в XXI веке: Ибрагимович установил очередной рекорд

Нестареющему нападающему Милана Златану Ибрагимовичу покорилось очередное достижение. Шведский форвард записал на свой счет два мяча в ворота Фиорентины

Златан Ибрагимович оформил дубль в матче против Фиорентины / Фото: REUTERS

Милан потерпел первое поражение в сезоне, уступив Феорентине со счетом 3:4. Златан Ибрагимович отметился двумя голами в течение пяти минут, но этого оказалось мало, чтобы зацепиться за очки.

Читайте также: Просто пушка! Ибра забил 400-й гол в чемпионатах (видео)

Реклама

Тем не менее, шведу покорилось новое личное достижение. Ибрагимович стал самым возрастным автором дубля в Серии А и первым игроком в XXI веке, кому удалось забить два мяча в одно матче в ТОП-5 лигах Европы, сообщает Opta.

Достижение покорилось шведу в возрасте 40 лет и 48 дней. Тем не менее, ветеран футбола не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Реклама

В текущем сезоне Ибрагимович провел девять матчей во всех турнирах и забил пять мячей.