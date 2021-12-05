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У Ибрагимовича из зарплаты высчитали один фунт. Швед устроил скандал

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
5 декабря, 16:50
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Знаменитый форвард удивился, что в Манчестер Юнайтед его заставили заплатить за сок, который он выпил в гостиничном номере
Златан Ибрагимович. Фото REUTERS/Daniele Mascolo
Златан Ибрагимович. Фото REUTERS/Daniele Mascolo

Златан Ибрагимович недавно рассказывал о первом сексе, а теперь признался, что ему не нравилось в Манчестер Юнайтед. За МЮ швед выступал с 2016 по 2018 год. И Зарабатывал около одного миллиона фунтов в месяц.

"Все считают Манчестер Юнайтед топ-клубом, одним из самых богатых в мире, и со стороны мне казалось так же. Но как только я оказался в нем, то обнаружил мелочный менталитет.

Однажды, когда я был в отеле с командой перед одним из матчей, мне захотелось пить. Я открыл мини-бар и взял себе фруктовый сок. Матч закончился. Мы поехали домой. Через какое-то время мне пришла зарплата. Обычно я ее не отслеживаю. Но в тот раз, не знаю почему, но мне стало любопытно, и я понял, что из зарплаты вычли один фунт.

Я позвонил менеджеру команды и спросил его об этом. Он сказал, что это за фруктовый сок из мини-бара. Я спросил его, не шутит ли он. Но он был серьезен.

Златан Ибрагимович продолжит свои выступления за Милан
Златан Ибрагимович продолжит свои выступления за Милан / Фото: Reuters

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В Италии ничего подобного произойти не может. Это детали, которые имеют значение и вызывают уважение у игроков.

Каждый день меня просили показывать свои документы, чтобы я смог попасть на тренировочную базу. Однажды я сказал охраннику: "Послушай, друг, я уже как месяц ежедневно сюда прихожу. Я лучший игрок в мире. Если ты все еще не узнаешь меня, значит, ты выбрал не ту работу", – написал Ибрагимович в своей автобиографической книге "Адреналин".

Ибрагимович и его новая книга
Ибрагимович и его новая книга / Фото: Коллаж: Сегодня

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