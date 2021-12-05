У Ибрагимовича из зарплаты высчитали один фунт. Швед устроил скандал

Златан Ибрагимович недавно рассказывал о первом сексе, а теперь признался, что ему не нравилось в Манчестер Юнайтед. За МЮ швед выступал с 2016 по 2018 год. И Зарабатывал около одного миллиона фунтов в месяц.

"Все считают Манчестер Юнайтед топ-клубом, одним из самых богатых в мире, и со стороны мне казалось так же. Но как только я оказался в нем, то обнаружил мелочный менталитет.

Однажды, когда я был в отеле с командой перед одним из матчей, мне захотелось пить. Я открыл мини-бар и взял себе фруктовый сок. Матч закончился. Мы поехали домой. Через какое-то время мне пришла зарплата. Обычно я ее не отслеживаю. Но в тот раз, не знаю почему, но мне стало любопытно, и я понял, что из зарплаты вычли один фунт.

Я позвонил менеджеру команды и спросил его об этом. Он сказал, что это за фруктовый сок из мини-бара. Я спросил его, не шутит ли он. Но он был серьезен.