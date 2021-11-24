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А с головой у него все в порядке? Балотелли бегал за одноклубниками с зажигалкой и лаком

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 ноября, 15:53
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Эпатажный футболист растратил свой талант на постоянные скандалы, сопровождавшие его карьеру
Марио Балотелли неоднократно попадал в скандальные ситуации
Марио Балотелли неоднократно попадал в скандальные ситуации / Фото: Getty Images

Количество проделок Супер Марио давно превысило число его забитых голов. Об одном таком странном поступке своего бывшего одноклубника рассказал финский полузащитник Симон Скрабб, который играл с итальянцем в Брешии.

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Однажды скандалист решил поджечь волосы своим партнерам по команде, вспоминает Скрабб.

"Когда я прибыл в Брешию, никто не говорил по-английски. В первое время Марио Балотелли был у меня в качестве переводчика. Я помню, что вначале все было здорово.

Но потом все изменилось. Я думал, что он хороший парень. Сначала он был своего рода капитаном команды. Потом наступил карантин, и он ушел в себя. Это было немного странно. Никогда не знал, чего от него ожидать.

Однажды он преследовал своих партнеров по команде с зажигалкой и лаком, чтобы поджечь им волосы", – цитирует Скрабба Marca.

Марио Балотелли
Марио Балотелли / Фото: Instagram

Напомним, что итальянский форвард выступал за Брешию в сезоне 2019/20, хотя контракт Балотелли с клубом был рассчитан до 2022 года. Однако из-за громких конфликтов и вылета команды из Серии А соглашение было расторгнуто досрочно.

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Марио Балотелли
Марио Балотелли / Фото: AFP

Сейчас скандалист, который мог стать звездой мировой величины в футболе выступает за турецкий Адана Демирспор, забив пять мячей в 14 матчах нынешнего сезона.

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