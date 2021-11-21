Вперше у XXI столітті: Ібрагімович встановив черговий рекорд

Нестаріючому нападнику Мілана Златану Ібрагімовичу підкорилося чергове досягнення. Шведський форвард записав на свій рахунок два м'ячі у ворота Фіорентини

Златан Ібрагімович оформив дубль в матчі проти Фіорентини / Фото: REUTERS

Мілан зазнав першої поразки в сезоні, поступившись Феорентині з рахунком 3:4. Златан Ібрагімович відзначився двома голами протягом п'яти хвилин, але цього виявилося замало, щоб зачепитися за очки.

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Тим не менш, шведу скорилося нове особисте досягнення. Ібрагімович став найвіковішим автором дубля в Серії А та першим гравцем у XXI столітті, кому вдалося забити два м'ячі в одному матчі у ТОП-5 лігах Європи, повідомляє Opta.

Досягнення підкорилося шведу у віці 40 років та 48 днів. Проте, ветеран футболу не збирається вішати бутси на цвях.

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У поточному сезоні Ібрагімович провів дев'ять матчів у всіх турнірах та забив п'ять м'ячів.