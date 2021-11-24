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А з головою в нього все гаразд? Балотеллі бігав за одноклубниками із запальничкою та лаком

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 листопада, 15:53
В закладинки
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Епатажний футболіст розтринькав свій талант на постійні скандали, які супроводжували протягом його кар'єри
Маріо Балотеллі неодноразово потрапляв у скандальні ситуації
Маріо Балотеллі неодноразово потрапляв у скандальні ситуації / Фото: Getty Images

Кількість витівок Супер Маріо давно перевищила кількість його забитих голів. Про один такий дивний вчинок свого колишнього одноклубника розповів фінський півзахисник Симон Скрабб, який грав із італійцем у Брешії.

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Якось скандаліст вирішив підпалити волосся своїм партнерам по команді, згадує Скрабб.

"Коли я прибув до Брешії, ніхто не говорив англійською. Спочатку Маріо Балотеллі був у мене як перекладач. Я пам'ятаю, що спочатку все було здорово.

Але потім усе змінилося. Я думав, що він добрий хлопець. Спочатку він був свого роду капітаном команди. Потім настав карантин, і він пішов у себе. Це було трохи дивно. Ніколи не знав, чого від нього чекати.

Якось він переслідував своїх партнерів по команді із запальничкою та лаком, щоб підпалити їм волосся", – цитує Скрабба Marca.

Маріо Балотеллі
Маріо Балотеллі / Фото: Instagram

Нагадаємо, що італійський форвард виступав за Брешію у сезоні 2019/20, хоча контракт Балотеллі з клубом був розрахований до 2022 року. Однак через гучні конфлікти і виліт команди з Серії А угода була розірвана достроково.

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/ Фото: AFP

Наразі скандаліст, який міг стати зіркою світової величини у футболі, виступає за турецький Адана Демірспор, забивши п'ять м'ячів у 14 матчах нинішнього сезону.

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