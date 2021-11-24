А з головою в нього все гаразд? Балотеллі бігав за одноклубниками із запальничкою та лаком

Кількість витівок Супер Маріо давно перевищила кількість його забитих голів. Про один такий дивний вчинок свого колишнього одноклубника розповів фінський півзахисник Симон Скрабб, який грав із італійцем у Брешії.

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Якось скандаліст вирішив підпалити волосся своїм партнерам по команді, згадує Скрабб.

"Коли я прибув до Брешії, ніхто не говорив англійською. Спочатку Маріо Балотеллі був у мене як перекладач. Я пам'ятаю, що спочатку все було здорово.

Але потім усе змінилося. Я думав, що він добрий хлопець. Спочатку він був свого роду капітаном команди. Потім настав карантин, і він пішов у себе. Це було трохи дивно. Ніколи не знав, чого від нього чекати.

Якось він переслідував своїх партнерів по команді із запальничкою та лаком, щоб підпалити їм волосся", – цитує Скрабба Marca.