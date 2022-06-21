Почувайтесь як удома. Стало відомо, де Ворскла проведе домашній єврокубковий матч

Полтавці вирішили мінімізувати витрати на логістику та відіграють обидві ігри проти АІКу у столиці Швеції

Полтавська Ворскла зіграє у єврокубках / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Нещодавно Ворскла дізналася про першого суперника в Лізі Конференцій нового сезону. Ним стане віце-чемпіон Швеції АІК, який лише за додатковими показниками програв золото Мальме.

Перша зустріч відбудеться у Стокгольмі 21 липня. У відповідь мала стати домашньою для полтавців, проте через воєнний стан в Україні команда не зможе провести його у своїй країні.

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Очікувалося, що Ворскла прийме АІК у Польщі, розглядалися варіанти з Краковом чи Лодзем. Однак у результаті "зелено-білі" вирішили спростити логістичний аспект.

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Офіційний сайт УАФ повідомив, що обидві зустрічі між українською та шведською командою відбудуться у Стокгольмі. Організація запропонувала Шведській федерації футболу організувати обидві зустрічі і ті дали згоду.

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Перша зустріч пройде на стадіоні самого АІКу "Френдс Арена". У свою чергу гру 28 липня прийматиме "Tele2 Арена", де виступають Юргорден та Хаммарбю. Якщо Ворскла пройде шведський бар'єр, то для потрапляння до групової стадії турніру їй доведеться пройти ще двох суперників.