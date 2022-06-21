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Чувствуйте себя как дома. Стало известно, где Ворскла проведет домашний еврокубковый матч

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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21 июня, 20:13
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Полтавчане решили минимизировать траты на логистику и отыграют обе игры против АИКа в столице Швеции
Полтавская Ворскла сыграет в еврокубках
Полтавская Ворскла сыграет в еврокубках / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Недавно Ворскла узнала первого соперника в Лиге Конференций нового сезона. Им станет вице-чемпион Швеции АИК, который лишь по дополнительным показателям проиграл золото Мальме.

Первая встреча пройдет в Стокгольме 21 июля. Ответная должна была стать домашней для полтавчан, однако из-за военного положения в Украине команда не сможет провести его в своей стране.

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Ожидалось, что Ворскла примет АИК в Польше, рассматривались варианты с Краковом или Лодзем. Однако в итоге "зелено-белые" решили упростить логистический аспект.

Читайте также: Представляем соперника Ворсклы в Лиге Конференций

Официальный сайт УАФ сообщил, что обе встречи между украинской и шведской командой состоятся в Стокгольме. Организация предложила Шведской федерации футбола организовать обе встречи и те дали согласие.

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Первая встреча пройдет на стадионе самого АИКа "Френдс Арена". В свою очередь игру 28 июля примет "Tele2 Арена", где выступают Юргорден и Хаммарбю. Если Ворскла пройдет шведский барьер, то для попадания в групповую стадию турнира ей придется пройти еще двух соперников.

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