Ворсклі дістався у єврокубках колишній клуб Євтушенка

Шведський АІК став суперником полтавської команди у відбірному турнірі Ліги конференцій

АІК зайняв друге місце в чемпіонаті Швеції

Полтавська Ворскла отримала суперника у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Раніше Динамо дізналося, з ким гратиме у Лізі чемпіонів.

Жереб обрав полтавцям шведський АІК. Минулого сезону лише за додатковими показниками АІК поступився чемпіонством Мальме.

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Цікаво, що з 1989 до 1993 року за АІК грав відомий форвард київського Динамо Вадим Євтушенко. Він провів понад сотню матчів і ставав чемпіоном Швеції.

Клуб зі Стокгольму регулярно грає у єврокубках, але до групового етапу доходив дуже давно. Точніше у сезоні-2012/13 Ліги Європи, коли потрапив до однієї групи з Дніпром – 2:3 та 0:4.

Матчі другого відбіркового раунду Ліги конференцій пройдуть 21 та 28 липня. Перша гра відбудеться у Швеції.

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Раніше ми писали, що за два роки УЄФА планує новий турнір для переможця Ліги чемпіонів. А Суперкубок розігруватимуть переможці Ліги Європи та Ліги конференцій.