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Влітали Дніпру і ставили на коліна ПСВ. Представляємо суперника Ворскли у Лізі Конференцій

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 червня, 23:01
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Шведський АІК стане першим опонентом полтавської команди у єврокубках наступного сезону. Знайомимо вас ближче з клубом зі Стокгольму
АІК гратиме з Ворсклою у Лізі Конференцій
АІК гратиме з Ворсклою у Лізі Конференцій / Фото: Getty Images

УЄФА сьогодні провело жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Саме з цієї стадії стартує полтавська Ворскла, яка фінішувала п'ятою в УПЛ.

Суперником "зелено-білих" стане шведський АІК зі Стокгольму. Пропонуємо вам трохи ознайомитися з командою, яка протистоятиме Ворсклі.

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ІСТОРІЯ

АІК не входить до трійки найтитулованіших клубів країни, хоча два десятки трофеїв записала на свій рахунок. Клуб завоював 12 чемпіонств Швеції, відстаючи за цим показником від Мальме (22), Гетеборга (18) та Норрчепінга (13).

АИК занял второе место в чемпионате Швеции

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Також у стокгольмців в активі є 8 Кубків та один Суперкубок країни. У рейтингу Кубків країни попереду лише Мальме – 15. Стільки ж (8) у Гетеборга.

ЄВРОКУБКИ

У Лізі чемпіонів АІК зайшов чотири рази, однак лише раз дійшов до групової стадії. Було це в 1999 році, коли шведи потрапили в "групу смерті" до Арсеналу, Барселони та Фіорентини і набрали в ній лише один бал (домашня нічия з італійцями).

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У Кубку УЄФА та Лізі Європи найкращий результат АІКу був у сезоні 2012-2013. Тоді шведи пройшли три раунди кваліфікації, а у групі зустрілися з Наполі, ПСВ та нашим Дніпром.

Тоді обидві зустрічі залишилися за командою Хуанде Рамоса – 3:2 та 4:0. АІК же взяв чотири очки у битвах із ПСВ, але все одно залишився останнім у групі.

НИНІШНЯ КОМАНДА

Сучасний АІК не вистачає зірок із небес, хоча минулого сезону стокгольмці ледь не стали чемпіонами. Команда поступилася Мальме перший рядок лише за додатковими показниками.

Bilal Hussein – AIK Fotboll 2019/20 – YouTube

Хоча за кількістю перемог рівних не було саме АІК. Команда здебільшого складена зі шведів, а також розбавлена трьома кенійцями. За "синьо-жовтих" виступають такі досвідчені виконавці як Гвідетті, Лустіг, а також Джордан та Себастьян Ларсони.

УКРАЇНА – ШВЕЦІЯ В ЄВРОКУБКАХ

Наші команди зі шведами зустрічалися у єврокубках 16 разів. Невелика перевага на боці українців – 7 перемог проти п'яти за 4-х нічиїх. При цьому Ворскла із шведами ще не перетиналася.

Читайте також: Знайомимося з Фенербахче – суперником Динамо у Лізі чемпіонів

КОЛИ МАТЧІ

Ворскла та АІК змагатимуться у другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій 2022-2023 наприкінці липня. Зустріч у Швеції відбудеться 21 липня, тоді як номінально домашню гру для Ворскли намічено на 28 липня.

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