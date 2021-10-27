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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Через три матчі МЮ може залишитись без тренера. Сульшеру поставили ультиматум

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
27 жовтня, 10:10
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Поєдинки проти Тоттенгема, Аталанти та Манчестер Сіті визначать майбутнє тренера манкуніанців Уле-Гуннара Сульшера
Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Після принизливої поразки від Ліверпуля, керівництво Манчестер Юнайтед дало головному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру три матчі, щоб він міг зберегти свою посаду.

Джерела стверджують, що заміна Сульшера не є неминучою. Однак, якщо результати команди продовжать погіршуватися, норвежця відправлять у відставку. 48-річний фахівець знає, що перебуває під загрозою звільнення.

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Фактично МЮ вже розпочав пошук нового тренера на випадок звільнення Сульшера. Почасти причина затримки рішення про відставку полягає в тому, щоб дати більше часу на переговори з кандидатами. Зідан не перерве свою відпустку заради порятунку Манчестер Юнайтед.

Зінедін Зідан поки без роботи
Зінедін Зідан поки без роботи / Фото: Reuters

МЮ зустрінеться з Тоттенгемом у суботу, 30 жовтня, а наступного тижня зіграє з Аталантою в Лізі чемпіонів, після чого команду чекає дербі з Манчестер Сіті.

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Після дев'яти зіграних турів в англійській Прем'єр-лізі "червоні дияволи" розташовуються на 7-му місці в турнірній таблиці з 14 очками в активі.

У рідній Норвегії Уле-Гуннар Сульшеру поставили пам'ятник – за колишні заслуги. Тільки ось зараз у Сульшера справи йдуть не найкраще.

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