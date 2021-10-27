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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Через три матча МЮ может остаться без тренера. Сульшеру поставили ультиматум

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
27 октября, 10:10
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Поединки против Тоттенхэма, Аталанты и Манчестер Сити определят будущее тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера
Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

После унизительного поражения от Ливерпуля, руководство Манчестер Юнайтед дало главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру три матча, чтобы он мог сохранить свою должность.

Источники утверждают, что замена Сульшера не является неизбежной. Однако если результаты команды продолжат ухудшаться, норвежца отправят в отставку. 48-летний специалист знает, что находится под угрозой увольнения.

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Фактически МЮ уже начал поиск нового тренера на случай увольнения Сульшера. Отчасти, причина задержки решения об отставке заключается в том, чтобы дать больше времени на переговоры с кандидатами. Зидан не прервет свой отпуск ради спасения Манчестер Юнайтед.

Зинедин Зидан пока без работы
Зинедин Зидан пока без работы / Фото: Reuters

МЮ встретится с Тоттенхэмом в субботу, 30 октября, а на следующей неделе сыграет с Аталантой в Лиге чемпионов, после чего команде предстоит дерби с Манчестер Сити.

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После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге "красные дьяволы" располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

В родной Норвегии Уле-Гуннару Сульшеру поставили памятник – за былые заслуги. Только вот сейчас у Сульшера дела обстоят не лучшим образом.

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