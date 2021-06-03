Чемпіон Італії представив нового головного тренера

Замість Антоніо Конте в Лігу чемпіонів в наступному сезоні Інтер поведе Сімоне Індзагі. Клуб з Мілана уклав з нових головним тренером дворічну угоду

Сімоне Індзагі очолив чемпіонів Італії. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Чемпіон Італії Інтер представив Сімоне Індзагі в якості нового головного тренера клубу. Перед цим з клубом розірвав контракт Антоніо Конте, який завоював для "нердзуррі" перше за 11 років золото Серії А.

Індзагі-молодший почав тренерську кар'єру в 2010 році і до цього працював виключно в Лаціо, де провів свої найкращі роки в якості гравця і ставав чемпіоном Італії в 2000 році.

Після шести років в молодіжній команді в 2016 році Індзагі очолив першу команду, з якою виграв Кубок Італії і двічі – Суперкубок країни. Минулий сезон Лаціо завершив на шостому місці і зіграє в Лізі Європи. Угода Індзагі з Інтером розрахована на два роки, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Тим часом досвідчений Лучано Спалетті погодився очолити Наполі, звідки днями Гаттузо звільнили за невдачу з добрими словами. Дженнаро же пішов в Фіорентину. А ще в пошуках нового коуча знаходиться Ювентус.

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Дивіться, як між собою грали Лаціо і Інтер в минулому сезоні: