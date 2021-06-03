Чемпион Италии представил нового главного тренера

Вместо Антонио Конте в Лигу чемпионов в следующем сезоне Интер поведет Симоне Индзаги. Клуб из Милана заключил с новых главным тренером двухлетнее соглашение

Симоне Индзаги возглавил чемпионов Италии. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Чемпион Италии Интер представил Симоне Индзаги в качестве нового главного тренера клуба. Перед этим с клубом расторг контракт Антонио Конте, завоевавший для "нердзурри" первое за 11 лет золото Серии А.

Индзаги-младший начал тренерскую карьеру в 2010 году и до этого работал исключительно в Лацио, где провел свои лучшие годы в качестве игрока и становился чемпионом Италии в 2000 году.

После шести лет в молодежной команде в 2016 году Индзаги возглавил первую команду, с которой выиграл Кубок Италии и дважды – Суперкубок страны. Прошлый сезон Лацио завершил на шестом месте и сыграет в Лиге Европы. Соглашение Индзаги с Интером рассчитано на два года, сообщается на официальном сайте клуба.

Тем временем опытный Лучано Спалетти согласился возглавить Наполи, откуда на днях Гаттузо уволили за неудачу с добрыми словами. Дженнаро же ушел в Фиорентину. А еще в поисках нового коуча находится Ювентус.

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Смотрите, как между собой играли Лацио и Интер в прошлом сезоне: