Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Знаменитого итальянского тренера уволили за неудачу с добрыми словами

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 мая, 20:20
Копировать ссылку
Наставник Наполи Дженнаро Гаттузо лишился своего поста после "пролета" мимо Лиги чемпионов, но президент клуба поблагодарил его за проделанную работу
Тренер Дженнаро Гаттузо
Тренер Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

В минувшие выходные завершились элитные еврочемпионаты. В Италии вчера Ювентус пробился в Лигу чемпионов, Наполи вылетел из ТОП-4. Туринскую команду спасла ничья в Неаполе, где подопечные Дженнаро Гаттузо не смогли удержать победу над середняками из Вероны – 1:1.

После этого 43-летний главный тренер Наполи был уволен, поскольку команда опустилась на пятое место и не смогла выйти в Лигу чемпионов. Однако при этом президент клуба Аурелио Де Лаурентис поблагодарил специалиста очень теплыми словами, которые опубликовал в Twitter:

"Дорогой Рино, я счастлив, что провел с тобой почти два сезона. Спасибо за работу, желаю тебе успехов, куда бы ты ни пошел. Обнимаю твою жену и детей".

Примечательно, что в 2017-2019 годах Гаттузо работал в Милане, где провел прекрасные годы в качестве игрока, и тоже не сумел вывести команду в Лигу чемпионов. Два года назад "россонери" заняли пятое место, а тренер досрочно лишился своего поста.

Тем временем, УЕФА представил трофей Лиги конференций.

Смотрите, как Наполи громил Удинезе в чемпионате Италии:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять