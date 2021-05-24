Знаменитого итальянского тренера уволили за неудачу с добрыми словами

Наставник Наполи Дженнаро Гаттузо лишился своего поста после "пролета" мимо Лиги чемпионов, но президент клуба поблагодарил его за проделанную работу

Тренер Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

В минувшие выходные завершились элитные еврочемпионаты. В Италии вчера Ювентус пробился в Лигу чемпионов, Наполи вылетел из ТОП-4. Туринскую команду спасла ничья в Неаполе, где подопечные Дженнаро Гаттузо не смогли удержать победу над середняками из Вероны – 1:1.

После этого 43-летний главный тренер Наполи был уволен, поскольку команда опустилась на пятое место и не смогла выйти в Лигу чемпионов. Однако при этом президент клуба Аурелио Де Лаурентис поблагодарил специалиста очень теплыми словами, которые опубликовал в Twitter:

"Дорогой Рино, я счастлив, что провел с тобой почти два сезона. Спасибо за работу, желаю тебе успехов, куда бы ты ни пошел. Обнимаю твою жену и детей".

Примечательно, что в 2017-2019 годах Гаттузо работал в Милане, где провел прекрасные годы в качестве игрока, и тоже не сумел вывести команду в Лигу чемпионов. Два года назад "россонери" заняли пятое место, а тренер досрочно лишился своего поста.

Тем временем, УЕФА представил трофей Лиги конференций.

Смотрите, как Наполи громил Удинезе в чемпионате Италии: