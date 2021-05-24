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Ювентус выгрыз путевку в Лигу чемпионов. Милан выступит в турнире впервые с 2014 года

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 мая, 00:02
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В последнем туре чемпионата Италии определились участники Лиги чемпионов. Последние две путевки забрали Ювентус и Милан, а Наполи вылетел в зону Лиги Европы
Ювентус все же выступит в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Ювентус все же выступит в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Ювентус в заключительном туре чемпионата Италии разгромил на выезде Болонью со счетом 4:1 и завоевал путевку в Лигу чемпионов. Туринский клуб сегодня устраивала только победа, а затем нужно было надеяться, что конкуренты за попадание в ТОП-4 допустят осечки.

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Свою задачу Ювентус решил достаточно быстро. Уже в первом тайме гости забили три мяча, а после перерыва отличились еще раз. Гол Болоньи на последних минутах уже ничего не решал.

В параллельном матче Милан одержал победу над Аталантой и впервые с 2014 года выступил в Лиге чемпионов. Победу команде Стефано Пиоли принесли голы Франка Кесси, оба – с пенальти. Руслан Малиновский провел весь матч на поле, но на этот раз отличиться не сумел. Тем не менее, Аталанта еще до этого тура гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов.

В тренде

А вот третьим лишним в борьбе за Лигу чемпионов оказался Наполи. Команда Дженнаро Гаттузо вышла вперед в середине второго тайма матча против Верона, но не смогла удержать преимущество и вылетела из зоны Лиги чемпионов.

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